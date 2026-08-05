Biharsharif News: नाला हुआ साफ तो सदर अस्पताल परिसर से निकला पानी
Biharsharif News: शेखपुरा के सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार शाम बारिश के बाद जलभराव हो गया था। नाले के जाम होने से परिसर तालाब बन गया था। नगर परिषद कर्मियों ने पांच घंटे में नाले की सफाई कर जलनिकासी की। प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सिंह ने जाम स्थल को खोजकर समस्या का समाधान किया।
Biharsharif News: नाला हुआ साफ तो सदर अस्पताल परिसर से निकला पानी शेखपुरा, निज संवाददाता। मंगलवार की शाम बारिश होने पर सदर अस्पताल परिसर तालाब बन गया था। नाला के जाम रहने से पूरा कैंपस में जलभराव हो गया था। नाला की सफाई और जलनिकासी में नगर परिषद कर्मियों को पांच घंटे लग गए। प्रभारी सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद जाम स्थल को खोजा गया तो समस्या का निदान हुआ। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)
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