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Biharsharif News: दाखिल-खारिज व परिमार्जन के लंबित मामले शीघ्र निपटाएं अधिकारी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ में डीएम उदिता सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दाखिल-खारिज व परिमार्जन समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें, और टीबी मरीजों की पहचान व इलाज में तेजी लाएं।

Biharsharif News: दाखिल-खारिज व परिमार्जन के लंबित मामले शीघ्र निपटाएं अधिकारी : डीएम

Biharsharif News: दाखिल-खारिज व परिमार्जन के लंबित मामले शीघ्र निपटाएं अधिकारी : डीएम डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर की कई योजनाओं की समीक्षा फोटो : डीएम मीटिंग : कलेक्ट्रेट में बुधवार को अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करती डीएम उदिता सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम उदिता सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में राजस्व विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, राशनकार्ड व अन्य योजनाओं की समीक्षा की। दाखिल-खारिज व परिमार्जन के लंबित मामले समेत अन्य विभागों के लंबित मामले यथाशीघ्र निष्पादित कराने का अधिकारियों को आदेश दिया। सिविल सर्जन को टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कराने समय पर इलाज व नियमित रूप निगरानी रखने को कहा।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व अन्य योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का आदेश सीओ को दिया। राशन कार्ड के पात्र लाभुकों के आवेदन, लंबित मामलों व त्रुटियों के सुधार की स्थिति की जानकारी ली। राशन कार्ड निर्धारित समय में बनाने को कहा। जिले के नये डिग्री कॉलेजों से संबंधित आधारभूत संरचना, भूमि उपलब्धता व निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

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