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Biharsharif News: उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: डीएम उदिता सिंह ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ व्यापार सुधार कार्य योजना की बैठक की। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी करने का आदेश दिया। सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने की सलाह दी गई ताकि उद्योगों को सहूलियत मिल सके।

Biharsharif News: उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी : डीएम

Biharsharif News: उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लें अधिकारी : डीएम डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की एकल खिड़की प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने का दिया आदेश फोटो : डीएम मीटिंग : कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिला व्यापार सुधार कार्य योजना की समीक्षा बैठक में शामिल डीएम उदिता सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीएम उदिता सिंह ने व्यापार सुगमता व जिला व्यापार सुधार कार्य योजना की समीक्षा की। अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याएं यथाशीध्र निदान कराने का आदेश दिया।

एकल खिड़की प्रणाली

• एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) को प्रभावी ढंग से लागू कर सभी विभागीय स्वीकृतियां एक ही मंच से उपलब्ध कराने के आदेश दिये। उद्योग क्षेत्र को पारदर्शी, सरल निवेश व अनुकूल वातावरण तैयार कर जिले में औद्योगिक विकास को नई गति देने की रणनीति बनायी गयी। डीएम ने कहा कि जिले में उद्योग व निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। ताकि, उद्यमियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। भूमि आवंटन, भवन मानचित्र स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस, व्यावसायिक बिजली कनेक्शन, पर्यावरणीय स्वीकृति, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित अन्य विभागीय अनुमतियों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

स्वीकृति की प्रक्रियाएँ

निर्धारित समय में मिले स्वीकृति : डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि कागजी प्रक्रियाओं को न्यूनतम करते हुए सभी प्रकार की स्वीकृतियों को डिजिटल, पारदर्शी व निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करें। हर आवेदन का समय पर निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मौके पर डीडीसी सारा अशरफ, नगर आयुक्त कृत्यानंद रंजन, वन प्रमंडल पदाधिकारी धनजी कुमार, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सचिन कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जयप्रकाश सिंह, एलडीएम राजीव जायसवाल, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, रूपक कुमार व अन्य मौजूद थे। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

सामान्य प्रश्न

डीएम ने अधिकारियों को कौन-सी समस्याओं के समाधान के लिए आदेश दिया?
डीएम ने अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याएं यथाशीध्र निदान कराने का आदेश दिया।
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