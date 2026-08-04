Biharsharif News: जेन-जी को फिटनेस का मंत्र देने साइकिल से सड़कों पर निकले डीएम
Biharsharif News: डीएम शेखर आनंद ने शेखपुरा से साइकिल चलाते हुए 45 किमी की यात्रा कर युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को मोबाइल फोन के बजाय अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और साइक्लिंग को स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाना चाहिए।
Biharsharif News: जेन-जी को फिटनेस का मंत्र देने साइकिल से सड़कों पर निकले डीएम 45 किमी का सफर तय कर युवाओं को किया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक शेखपुरा से निकलकर बरबीघा व शेखोपुरसराय पहुंचे, राह में ग्रामीणों से जाना हाल फोटो 04 शेखपुरा 01- शेखपुरा की सड़क पर मंगलवार की सुबह साइकिल चलाते डीएम शेखर आनंद व अन्य। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। वर्तमान के डिजिटल युग में जेन-जी यानी युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए डीएम शेखर आनंद मंगलवार को एक बिल्कुल अलग और प्रेरक अंदाज में नजर आए। धरातल पर आम जनमानस की समस्याओं को करीब से जानने और सेहत का संदेश देने के उद्देश्य से डीएम अहले सुबह अचानक साइकिल लेकर जिले के भ्रमण पर निकल पड़े। आमतौर पर सरकारी गाड़ियों के काफिले में चलने वाले डीएम को इस तरह सड़कों पर साइकिल चलाते देख लोग हैरान रह गए और उनके इस कदम की जमकर सराहना की।
45 किलोमीटर की साइकिलिंग, साथ रहे सुरक्षाकर्मी:
डीएम अपने आवास से निकले और राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए पर साइकिल से फर्राटा भरते हुए बरबीघा और शेखोपुरसराय पहुंचे। वहां से शेखोपुरसराय-शेखपुरा मुख्य मार्ग होते हुए वे वापस जिला मुख्यालय लौटे। इस दौरान उन्होंने बिना थके कुल 45 किलोमीटर की लंबी दूरी साइकिल से तय की। उनके इस खास सफर में उनके सुरक्षा गार्ड और एक शारीरिक शिक्षक ने भी उनके साथ साइकिलिंग की।
स्क्रीन टाइम घटाएं, पसीना बहाएं:
इस मौके पर डीएम ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब लोग खुद अपनी फिटनेस के प्रति जागरूक हों। उन्होंने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि आज के जमाने में युवाओं की शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं और वे अपना ज्यादातर कीमती समय मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बिताते हैं। युवाओं को मोबाइल के बजाय अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि साइकिलिंग शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी एक बेहतरीन माध्यम है।
रुक-रुक कर जाना खेती-बाड़ी का हाल:
डीएम ने साइकिल यात्रा का उपयोग केवल फिटनेस तक सीमित नहीं रखा। सफर के दौरान वे कई जगहों पर रुके और आम लोगों व किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और खेती-बाड़ी का हाल जाना। डीएम ने कहा कि वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर, धरातल पर लोगों से सीधे जुड़ने से उनकी वास्तविक समस्याओं को समझने और उन्हें त्वरित गति से दूर करने में काफी आसानी होती है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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