Biharsharif News: डीएम शेखर आनंद ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दो सप्ताह में लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के यूडीआईडी कार्डों समेत कई मुद्दों पर तेजी से कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया है। नए सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करेंगे।

Biharsharif News: विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं, 2 सप्ताह में लंबित मामलों का करें निपटारा जनसमाधान और सहयोग पोर्टल के मामलों का त्वरित निष्पादन करने की चेतावनी सिविल सर्जन को जल्द से जल्द दिव्यांगों का यूडीआईडी कार्ड बनाने का अल्टीमेटम डीएम ने समीक्षा बैठक में दिये निर्देश, नए भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य

डीएम की बैठक फोटो 03मनोज04 - कलेक्ट्रेट में सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा करते डीएम शेखर आनंद व अन्य अधिकारी। शेखपुरा, निज संवाददाता। कलेक्ट्रेट के मंथन सभागार में सोमवार को डीएम शेखर आनंद ने बैठक की। विकास कार्यों, जनसमस्याओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि जनसमाधान और सहयोग पोर्टल सहित सभी लंबित मामलों का दो सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं पर जोर डीएम ने समाज कल्याण विभाग को योग्य लाभुकों के लंबित पेंशन आवेदनों की त्वरित जांच कर निपटाने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन को दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने से जुड़े सभी लंबित आवेदनों को दो सप्ताह में निष्पादित करने तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में तेजी लाने का अल्टीमेटम दिया गया है।

भूमि चयन और राजस्व कार्यों में लाएं तेजी जिले के सभी अंचलों में डिग्री कॉलेज, एससी/एसटी थाना, अनाज भंडारण (गोदाम) के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण के लिए जल्द उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा म्यूटेशन, परिमार्जन, लगान वसूली और अभियान बसेरा के तहत योग्य परिवारों को त्वरित लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।

बड़े बकायेदारों पर गिरेगी गाज बैठक में 09 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की भी समीक्षा की गई। डीएम ने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से कोर्ट लगाने और बड़े बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। सभी नए सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण अब अनिवार्य होगा। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)