Biharsharif News: श्रावणी मेले की तैयारी का डीएम ने लिया जायजा
Biharsharif News: डीएम शेखर आनंद ने श्रावणी मेले की तैयारी का निरीक्षण किया। गिरिहिंडा पहाड़ पर शिवमंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने पानी, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रॉप गेट और उचित लाइटिंग की व्यवस्था की जाए।
Biharsharif News: श्रावणी मेले की तैयारी का डीएम ने लिया जायजा फोटो 30मनोज02 - शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर का निरीक्षण करते डीएम शेखर आनंद। शेखपुरा, निज संवाददाता। सावन के प्रथम दिन शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ पर स्थित प्राचीन शिवमंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भिड़ उमड़ी। पवित्र श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुगमता और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। गुरुवार को डीएम शेखर आनंद ने बरबीघा के कुसेढ़ी पंचवदन स्थान तथा गिरिहिंडा पहाड़ पर विराजमान बाबा कामेश्वर नाथ शिवमंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। मेले में आने वाले भक्तों के लिए शुद्ध पेयजल और शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था।
पर्याप्त लाईट और भीड़ नियंत्रण के लिए जगह-जगह ड्रॉप गेट का निर्माण करने को कहा। कार्यपालक पदाधिकारी पर्वत के पार्क को बेहतर लुक देने का आदेश दिया। श्रावणी मेले को लेकर पहाड़ पर 30 पुलिस कर्मियों की तैनाती किया गया है। मौके पर एसडीओ प्रियंका कुमारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार, बीडीओ शिवशंकर राय आदि मौजूद थे।
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