Biharsharif News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिले में एक भी मामला नहीं रखें लंबित : डीएम
Biharsharif News: बिहारशरीफ में कलेक्ट्रेट में सोमवार को हुई समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के किसी भी मामले को लंबित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने नये डिग्री कॉलेजों की भूमि उपलब्धता, तिरंगा यात्रा और अन्य योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की।
Biharsharif News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिले में एक भी मामला नहीं रखें लंबित : डीएम जिले के नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना को यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराएं अधिकारी फोटो : डीएम मीटिंग : कलेक्ट्रेट में सोमवार को समन्वय समिति की बैठक में शामिल डीईओ उदिता सिंह व अन्य। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट में सोमवार को समन्वय समिति की बैठक हुई। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, नये डिग्री कॉलेजों की भूमि उपलब्धता, प्रखंड व जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा, नल-जल का लंबित बकाया भुगतान, अभियान बसेरा-2, राशन कार्ड निर्माण समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक भी मामला लंबित न रखें।
डीएम ने कहा कि 11 अगस्त को प्रखंड स्तरीय, तो 12 अगस्त को जिलास्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कलेक्ट्रेट से करगिल पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जानी है। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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