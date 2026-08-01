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Biharsharif News: थानाध्यक्ष की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जंघारो गांव में दो पक्षों के नली के विवाद को थाना परिसर में समझा-बुझाकर निपटारा किया गया। इस प्रक्रिया ने एक बड़ी घटना को होने से बचाया। थानाध्यक्ष रविराज सिंह ने दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से इस मुद्दे का समाधान किया।

Biharsharif News: थानाध्यक्ष की सूझबूझ से टली बड़ी घटना

Biharsharif News: बेन, निज संवाददाता। प्रखंड के जंघारो गांव में दो पक्षों के नली के विवाद को थाना परिसर में समझाकर निपटारा किया गया। इससे एक बड़ी घटना होने से टल गयी। थानाध्यक्ष रविराज सिंह ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति के आधार पर इसका निदान किया।

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