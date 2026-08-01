Biharsharif News: संभावित आपदा से बचने के लिए रखें पूर्व तैयारी
Biharsharif News: सरमेरा के चेरों स्थित मनोरंजन मध्य विद्यालय में बच्चों को आपदा से बचाव की जानकारी दी गई। प्रधानाध्यापक ने कहा कि संभावित आपदाओं से बचने के लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए, जैसे अधिक बारिश में अनाज और दवाओं का भंडार करना।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड के चेरों स्थित मनोरंजन मध्य विद्यालय में शनिवार को बच्चों को आपदा से बचाव की जानकारी दी गयी। उन्हें अभ्यास कराया गया। प्रधानाध्यापक मो. नकी हसन अय्यूबी ने बताया कि संभावित आपदा से बचने के लिए पूर्व तैयारी रखें। अगर अधिक बारिश हो रही हो, तो बाढ़ के मद्देनजर अनाज, दवा, जलावन का पर्याप्त भंडार कर लें। मौके पर शारीरिक शिक्षक सतीश प्रसाद, लालजी कुमार, शंभू कुमार, मोनी कुमारी, सर्वोत्तम कुमार, चंद्रशेखर रविदास व अन्य मौजूद थे।
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