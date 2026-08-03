Biharsharif News: बरबीघा : अस्पताल का कर्मचारी आवास हुआ जर्जर, दीवारों पर उगी घास शौचालयों के पाइप टूटने से फैल रही गंदगी, महज 10 मीटर की दूरी पर चलता है ओपीडी छज्जे भी गिरने की कगार पर, किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा फोटो बरबीघा अस्पताल : बरबीघा अस्पताल के जर्जर हो चुके कर्मचारी आवास की दीवार पर उगा पीपल का पेड़। बरबीघा, हिन्दुस्तान संवाददाता। करोड़ों रुपये की लागत से बना बरबीघा अस्पताल का कर्मचारी आवास विभागीय लापरवाही और अनदेखी के कारण बदहाल हो गया है। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि बहुमंजिला इमारत की दीवारों पर आधा दर्जन से ज्यादा पीपल के पेड़ उग आए हैं। भवन की नींव और दीवारें लगातार कमजोर हो रही हैं। हद तो यह है कि भवन की दूसरी और तीसरी मंजिल के शौचालयों से जुड़े सीवरेज पाइप जगह-जगह से टूट चुके हैं। इसका गंदा पानी और मलबा खुले में इधर-उधर बह रहा है, जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जर्जर और बदबूदार भवन से महज 10 मीटर की दूरी पर अस्पताल का ओपीडी संचालित होता है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं।