Biharsharif News: बरबीघा : अस्पताल का कर्मचारी आवास हुआ जर्जर, दीवारों पर उगी घास
Biharsharif News: बरबीघा के अस्पताल का कर्मचारी आवास विभागीय लापरवाही के कारण जर्जर हो गया है। दीवारों पर उगे पेड़ों और टूटे पाइपों की वजह से परिसर में गंदगी और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ओपीडी महज 10 मीटर की दूरी पर चल रही है, जो बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
Biharsharif News: बरबीघा : अस्पताल का कर्मचारी आवास हुआ जर्जर, दीवारों पर उगी घास शौचालयों के पाइप टूटने से फैल रही गंदगी, महज 10 मीटर की दूरी पर चलता है ओपीडी छज्जे भी गिरने की कगार पर, किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा फोटो बरबीघा अस्पताल : बरबीघा अस्पताल के जर्जर हो चुके कर्मचारी आवास की दीवार पर उगा पीपल का पेड़। बरबीघा, हिन्दुस्तान संवाददाता। करोड़ों रुपये की लागत से बना बरबीघा अस्पताल का कर्मचारी आवास विभागीय लापरवाही और अनदेखी के कारण बदहाल हो गया है। अस्पताल प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि बहुमंजिला इमारत की दीवारों पर आधा दर्जन से ज्यादा पीपल के पेड़ उग आए हैं। भवन की नींव और दीवारें लगातार कमजोर हो रही हैं। हद तो यह है कि भवन की दूसरी और तीसरी मंजिल के शौचालयों से जुड़े सीवरेज पाइप जगह-जगह से टूट चुके हैं। इसका गंदा पानी और मलबा खुले में इधर-उधर बह रहा है, जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जर्जर और बदबूदार भवन से महज 10 मीटर की दूरी पर अस्पताल का ओपीडी संचालित होता है, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं।
जर्जर छज्जों से हादसे की आशंका
अस्पताल परिसर में स्थित इस भवन में आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट बनाए गए हैं। ये सभी फ्लैट अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं। इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसके छज्जे (बालकनी) टूटकर गिरने की कगार पर हैं। दीवारों पर उगे पेड़ों और खस्ताहाल निर्माण के कारण कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना या हादसा हो सकता है। बदहाल स्थिति और चारों तरफ फैली गंदगी पर न तो अस्पताल प्रशासन गंभीरता दिखा रहा है और न ही क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारी साफ-सफाई को लेकर जागरूक हैं। इधर, अस्पताल के मैनेजर त्रिलोकी नाथ पांडेय से बात की गई, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भवन में रहने वाले कर्मचारियों को साफ-सफाई के संबंध में कई बार पत्र लिखकर हिदायत दी गई है। लेकिन, वे खुद ही इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। स्टाफ क्वार्टर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी उसमें रहने वाले कर्मियों की है, न कि अस्पताल प्रशासन की। (बरबीघा से राकेश कुमार)
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