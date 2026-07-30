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Biharsharif News: मानव तस्करी रोकने को महिला थाना में बनेगी इकाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: विश्व एंटी ट्रैफिकिंग दिवस पर डीजीपी ने की मानव तस्करी रोकने को महिला थाना में बनेगी इकाई मानव तस्करी रोकने को महिला थाना में बनेगी इकाई

Biharsharif News: मानव तस्करी रोकने को महिला थाना में बनेगी इकाई

Biharsharif News: विश्व एंटी ट्रैफिकिंग दिवस पर डीजीपी ने की घोषणा बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मानव तस्करी रोकने के लिए महिला थाना में एंटी ट्रैफिकिंग इकाई की स्थापना होगी। गुरुवार को विश्व एंटी ट्रैफिकिंग दिवस पर सूबे के डीजीपी ने यह घोषणा की। जिले में मानव तस्करी के खिलाफ सेल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा गया है।

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महिला थाना में नए सेल का गठन

महिला थाना में दो इकाई का गठन करने का प्रस्ताव है। एक मानव तस्करी तो दूसरी महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों को देखेगी। दोनों की कमान इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी संभालेंगे। वहीं, महिला थाना की कमान डीएसपी रैंक से जुड़ी अधिकारी को देने का प्रस्ताव है।

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मानव तस्करी की घटनाएं

जिले में बढ़ रही है मानव तस्करी की घटनाएं : जिले में पिछले कुछ सालों से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे अधिक शिकार स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राएं बनती है। अभी कुछ समय पहले ही मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। इसमें कई महिलाएं जुड़ी थी। ये नाबालिग और गरीब घर की बच्चियों को बहला-फुसलाकर उन्हें मानव तस्करों के हवाले करती थीं। हर साल जिले में 100 से अधिक किशोरियों के अपहरण का मामला सामने आता है। इनमें से अधिकतर प्रेम-प्रसंग का मामला रहता हैं। कई लड़कियों मानव तस्करों की चंगुल में फंस जाती है। इनका वापस लौटना मुश्किल होता है। इस साल स्कूल जाने वाले एक से अधिक लड़कियों के एक साथ गायब होने के कम से कम आधा दर्जन मामले सामने आये हैं। इनमें से अधिकतर मानव तस्करी का मामला होता है。

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