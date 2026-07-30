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Biharsharif News: अतिप्राचीन बाबा झारखंडी के दर से कोई नहीं लौटता खाली हाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बिहारशरीफ के सोहसराय मोहल्ले में 350 वर्ष पुराना झारखंडी बाबा का मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। सावन पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भक्त गंगाजल लेकर आते हैं। यह शिवलिंग काले स्फटिक का है, जो घनी झाड़ियों के नीचे प्रकट हुआ था। भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते।

Biharsharif News: अतिप्राचीन बाबा झारखंडी के दर से कोई नहीं लौटता खाली हाथ

Biharsharif News: सावन 06 सोहसराय अतिप्राचीन बाबा झारखंडी के दर से कोई नहीं लौटता खाली हाथ सलेमपुर में घनी झाड़ियों की खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था काले स्फटिक का शिवलिंग दूसरी जगह ले जाने पर धंसने लगा था शिवलिंग, आज भी जमीन से डेढ़ फीट नीचे हैं विराजमान सावन पूर्णिमा पर बाढ़ से गंगाजल लेकर पहुंचते हैं हजारों कांवरिए, लगता है भव्य मेला फोटो झारखंडी महादेव : बिहारशरीफ के सोहसराय -सलेमपुर मोहल्ले का अतिप्राचीन झारखंडी बाबा का मंदिर। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। शहर के सलेमपुर (पक्की तालाब) मोहल्ले में स्थित 350 वर्ष से अधिक प्राचीन झारखंडी महादेव का मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। शहर के कोलाहल से दूर हरियाली के बीच बसे इस दरबार की मान्यता है कि यहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता।

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भक्तों की जनसैलाब

सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद बाबा पूरी करते हैं। आम दिनों में भी यहां दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। लेकिन सावन पूर्णिमा पर यहां सूबे के कोने-कोने से शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। झाड़ियों के नीचे से मिला था शिवलिंग : मंदिर के पुजारी पं. मोहन कुमार दत्त मिश्र बताते हैं कि सोहसराय के पं. गौरीशंकर दत्त मिश्र को महादेव जी ने स्वप्न दिया था। इसके बाद जब पक्की तालाब के पास खुदाई की गई, तो घनी झाड़ियों (झार) के नीचे से काले स्फटिक का आकर्षक शिवलिंग प्रकट हुआ। ‘झार’ के नीचे से निकलने के कारण ही भक्तों ने इनका नाम ‘झारखंडी महादेव’ रख दिया।

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शिवलिंग की स्थापना

डेढ़ फीट नीचे विराजमान हैं बाबा: बुजुर्गों के अनुसार, खुदाई के बाद जब लोगों ने शिवलिंग को वहां से निकालकर दूसरी जगह स्थापित करना चाहा, तो वह खुद-ब-खुद जमीन के अंदर धंसने लगा। यह चमत्कार देख लोगों ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करा दिया। यही वजह है कि आज भी बाबा झारखंडी जमीन से करीब डेढ़ फीट नीचे ही विराजमान हैं।

पूर्णिमा पर मेला

पूर्णिमा पर लगता भव्य मेला : सावन पूर्णिमा के दिन यहां भव्य मेला लगता है। बाढ़ और बख्तियारपुर से गंगाजल भरकर हजारों कांवरिए बैंड-बाजे के साथ पैदल चलकर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। इस दिन भीड़ इतनी होती है कि सुबह तीन बजे से लेकर शाम पांच बजे तक मंदिर में पूजा के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।

आम पूछे जाने वाले प्रश्न

झारखंडी बाबा का मंदिर कहां स्थित है?
झारखंडी बाबा का मंदिर बिहारशरीफ के सोहसराय मोहल्ले में स्थित है।
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