Biharsharif News: बाबा के दरबार में अर्जी लगाने वालों की उमड़ी भीड़
Biharsharif News: सावन के पहले दिन, चेवाड़ा में भक्तों की भीड़ शिवालयों में जुटी। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख-समृद्धि के लिए बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा। भक्तजन सुबह से ही शिव मंदिरों में पहुंचे, जहाँ फूल, फल, और चंदन चढ़ाकर पूजा की गई। हर तरफ भक्ति का माहौल था।
Biharsharif News: बाबा के दरबार में अर्जी लगाने वालों की उमड़ी भीड़ फोटो चेवाड़ा सावन : सावन के पहले दिन चेवाड़ा के शिवालय में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते श्रद्धालु । चेवाड़ा, निज संवाददाता। सावन माह के पहले दिन में प्रखंड मुख्यालय सहित गांवों के शिव मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना करन सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। नगर पंचायत के बेलदारी व पुरानी कचहरी स्थित शिव मंदिर में अहले सुबह से ही भक्तजन आने लगे थे। की भीड़ जुटने लगी थी। श्रद्धालुओं ने अकवन , बिल्वपत्र , चंदन , धुप , रोड़ी, फल , फूल चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ की पूजा की।
हर तरफ भक्ति का माहौल दिखा। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
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