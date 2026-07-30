Biharsharif News: पर्वत स्थित हिरण्येश्वर धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़
Biharsharif News: हिरण्य पर्वत पर स्थित ऐतिहासिक हिरण्येश्वर धाम में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना करते हुए सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा की थाल लेकर धाम में पहुंचने लगे और दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती गई।
Biharsharif News: पर्वत स्थित हिरण्येश्वर धाम में भक्तों की उमड़ी भीड़ फोटो हिरण्येश्वर धाम : बिहारशरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थित हिरण्येश्वर धाम में पूजा अर्चना करते भक्तजन। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। शहर के हिरण्य पर्वत पर स्थिति ऐतिहासिक हिरण्येश्वर धाम में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। बोले भंडारी की पूजा अर्चना कर भक्तजनों ने सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। अहले सुबह से श्रद्धालु पूजा की थाल लेकर धाम में पहुंचने लगे थे। दिन चढ़ने के साथ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती गयी। घंटे की टंकार और बोले भंडारी के जयघोष से पूरा पर्वत गुंजायमान होता रहा।
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