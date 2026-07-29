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Biharsharif News: सुबह से ही मंदिरों में लगी रही भक्तों की कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने अपने घरों में भगवान सत्यानारायण की पूजा की और शिव मंदिरों में भीड़ जुटी। सुबह से ही भक्तों का जयघोष 'हर हर महादेव' गूंजता रहा। यह दिन महर्षि देव व्यास के जन्मदिन और गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया।

Biharsharif News: सुबह से ही मंदिरों में लगी रही भक्तों की कतार

Biharsharif News: सुबह से ही मंदिरों में लगी रही भक्तों की कतार फोटो चेवाड़ा मंदिर : चेवाड़ा के शिव मंदिर में बुधवार को पूजा अर्चना करते श्रद्धालु। चेवाड़ा, निज संवाददाता। गुरुवार को आषाढ़ पुर्णिमा के मौके पर लोगों ने अपने-अपने घरों में भगवान सत्यानरायण की पूजा अर्चना की । सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। हर हर महादेव के जयघोष से चहुंओर गुंजायमान होता रहा। मान्यता है कि आषाढ़ पुर्णिमा को गुरु पुर्णिमा के रुप में मनाया जाता हैं । यह दिन मह्रर्षि देव व्यास के जन्म दिवस और भगवान विष्णु की पूजा और अध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष दिन माना गया है।

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(चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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