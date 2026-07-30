Biharsharif News: बाबा धनेश्वरनाथ भरते हैं खाली झोली, सावन में उमड़ता है भक्तों का सैलाब
Biharsharif News: सावन के महीने में, बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहां निसंतानों को संतान और निर्धनों को धन मिलने की मान्यता है। लगभग 350 वर्ष पुराने इस मंदिर की स्थापना पंचाने नदी के तट पर हुई थी। मंदिर परिसर में बुढ़वा महादेव और हनुमान मंदिर भी हैं।
Biharsharif News: सावन 05 बाबा धनेश्वरनाथ भरते हैं खाली झोली, सावन में उमड़ता है भक्तों का सैलाब निःसंतानों को संतान और निर्धनों को धन मिलने की है गहरी मान्यता कभी पंचाने नदी के तट पर स्थापित हुआ था काले पत्थर का आकर्षक शिवलिंग परिसर में मौजूद बुढ़वा महादेव और 1934 में बने हनुमान मंदिर में भी जुटती है भारी भीड़ फोटो: धनेश्वर धाम: बिहारशरीफ के धनेश्वरघाट मोहल्ले स्थित प्राचीन बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। शहर के धनेश्वरघाट मोहल्ले में स्थित करीब 350 वर्ष पुराना बाबा धनेश्वरनाथ मंदिर लोगों की अगाध आस्था व विश्वास का केंद्र है। मान्यता है कि इस चौखट पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बाबा की कृपा से निःसंतान दंपतियों की सूनी गोद भर जाती है और निर्धनों को धन की प्राप्ति होती है। आम दिनों में भी यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन, सावन महीने की हर सोमवारी को जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है।
पंचाने नदी के तट पर हुई थी स्थापना:
मंदिर के पुजारी शैलेंद्र पांडेय बताते हैं कि उनके पूर्वज भी यहां पूजा कराते थे। स्थापना के समय मंदिर के पास से पंचाने नदी की एक शाखा गुजरती थी। उसी के तट पर यह काले पत्थर का आकर्षक शिवलिंग स्थापित किया गया था। समय के साथ भक्तों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और दीवारों पर ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए। बाबा के ठीक बगल में माता पार्वती का भी भव्य मंदिर बनाया गया है।
बुढ़वा महादेव और बजरंगबली का दरबार:
परिसर में ही ‘बुढ़वा महादेव’ का एक छोटा मंदिर है। इसे धनेश्वरनाथ से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। दर्शनार्थी बाबा की पूजा के बाद बुढ़वा महादेव के दरबार में मत्था जरूर टेकते हैं। इसके अलावा वर्ष 1934 में यहां बजरंगबली का मंदिर भी बनाया गया, जहां हर मंगलवार को भारी भीड़ जुटती है।
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