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Biharsharif News: बाबा सिद्धनाथ : वैभारगिरि की 600 सीढ़ियां चढ़ श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: पहली सोमवारी पर राजगीर के वैभारगिरि पर्वत पर बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लगभग 600 सीढ़ियां चढ़कर भक्तों ने जलाभिषेक किया। वे पवित्र जल और पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव की कृपा की कामना करते रहे। मंदिर में जयकारों से माहौल मंत्रमुग्ध था।

Biharsharif News: बाबा सिद्धनाथ : वैभारगिरि की 600 सीढ़ियां चढ़ श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Biharsharif News: बाबा सिद्धनाथ : वैभारगिरि की 600 सीढ़ियां चढ़ श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक फोटो : राजगीर मंदिर : राजगीर के वैभारगिरि पर्वत पर स्थित बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर में पहली सोमवारी को जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राजगीर, निज संवाददाता। पहली सोमवारी पर राजगीर की पंच पहाड़ियों से घिरे वैभारगिरि पर्वत स्थित प्राचीन बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शिवभक्त लगभग 600 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि एवं परिवार की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालु ब्रह्मकुंड का पवित्र जल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री लेकर लंबी कतारों में खड़े हो गए।

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मंदिर परिसर पूरे दिन बोल बम हर-हर महादेव और बाबा भोलेनाथ की जय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं। बावजूद इसके भीड़ अधिक होने के कारण व्यवस्थाओं पर दबाव बना रहा।

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