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Biharsharif News: सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। सभी बेडों पर मच्छरदानी और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। दो चिकित्सकों समेत चार स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। अस्पताल में डेंगू मरीजों की जांच और इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Biharsharif News: सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार

Biharsharif News: सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड तैयार सभी बेडों पर मच्छरदानी समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध दो चिकित्सक समेत चार स्वास्थ्य कर्मियों की हुई तैनाती बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर अस्पताल में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। मरीजों की जांच की पुख्ता व्यवस्था अस्पताल में ही करायी गयी है। सभी बेडों को मच्छरदानी समेत अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है। अस्पताल प्रबंधन इमरान ने बताया कि डेंगू वार्ड में दो चिकित्सक समेत चार कर्मियों की तैनाती की गयी है। इनके अलावा इमरजेंसी में कार्यरत चिकित्सक भी डेंगू के मरीजों का इलाज करेंगे।

डीएस डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि फिलहाल डेंगू के मरीज नहीं आ रहे है। अस्पताल में डेंगू के इलाज व दवा की पुख्ता इंतजाम कराया गया है। अनुमंडलीय अस्पताल व सामुदायिक अस्पतालों में डेंगू की मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाने को कहा गया है। ताकि, मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

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