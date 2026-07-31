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Biharsharif News: नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सरमेरा नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त है और धान को किराए के मकान में रखना पड़ रहा है। हर साल भारी किराया खर्च हो रहा है, जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है। नगर पैक्स प्रबंधक और मुख्य पार्षद ने इस समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

Biharsharif News: नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त

Biharsharif News: नगर पैक्स गोदाम दो दशक से ध्वस्त किराए के मकान में जमा करना पड़ रहा धान हर वर्ष किराया पर हो रहा भारी भरकम खर्च, हो रहा नुकसान फोटो : पैक्स गोदाम : दो दशक से ध्वस्त सरमेरा नगर पैक्स गोदाम। सरमेरा, निज संवाददाता। नगर पैक्स गोदाम दो दशक से पूरी तरह से ध्वस्त है। इस कारण किराए के मकान में धान को रखना पड़ रहा है। कई बार तो अधिक धान खरीद होने पर खुले में त्रिपाल व अन्य साधनों से सुरक्षित रखना पड़ता है। इससे हर वर्ष किराया पर ही भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। इसमें लाखों का नुकसान हो रहा है।

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नगर पैक्स प्रबंधक मनीष कुमार ने बताया कि अपना गोदाम रहने पर खर्च नहीं करना पड़ता। मुख्य पार्षद सन्नी कुमार ने बताया कि वे इस संबंध में विभाग के वरीय अधिकारियों से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। लेकिन, अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। यह पैक्स गोदाम वर्ष 1956 में ही बनाया गया था। आज वह पूरी तरह से बेकार हो चुका है। (सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)

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