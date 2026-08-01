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Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास सालों से जमा मलवे को हटाने का कार्य शुक्रवार को दंडाधिकारी की देख-रेख में किया गया। स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया।

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलबा

Biharsharif News: चंडी बाजार में हनुमान मंदिर के पास हटाया गया मकान मलबा दंडाधिकारी की देख-रेख में हुई कार्रवाई मलवा पड़े रहने से लोगों को हो रही थी काफी परेशानी चंडी, एक संवाददाता। बाजार में हनुमान मंदिर के सामने सालों से जमा मलबा हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रही। दंडाधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में शुक्रवार को जेसीबी से मलवा हटाया गया। स्थानीय लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने 31 जुलाई को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की थी। कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. अनुपा कुमारी ने कहा कि वहां से मलवा हटा दिया गया है।

मौके पर नगर प्रबंधक चंदना झा, सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी शांभवी व अन्य मौजूद थीं।

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