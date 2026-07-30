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Biharsharif News: बस की चपेट में आकर घायल हुए दुकानदार की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बस की चपेट में आकर घायल हुए दुकानदार उमेश राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। 28 जुलाई को घटना के समय उनका इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी है। परिवार इस असामयिक निधन से गंभीर संकट में है।

Biharsharif News: बस की चपेट में आकर घायल हुए दुकानदार की मौत

Biharsharif News: बस की चपेट में आकर घायल हुए दुकानदार की मौत दो दिन पहले आरडी कॉलेज मोड़ के समीप बस की चपेट में आकर हुए थे घायल चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, बस पहले ही हो चुकी है जब्त शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर प्रखंड के वर्मा गांव निवासी और बुधौली बाजार में श्रृंगार की दुकान चलाने वाले उमेश राम उर्फ टेनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उनका इलाज पावापुरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था।

घटना का विवरण

बता दें कि बीते 28 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे जब उमेश राम अपनी साइकिल से दुकान खोलने जा रहे थे, तभी शहर के आरडी कॉलेज मोड़ के समीप एक बेकाबू यात्री बस ने उन्हें कुचल दिया था। गंभीर स्थिति में उन्हें स्थानीय लोगों और 112 की टीम द्वारा पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने पावापुरी रेफर कर दिया था। दो दिनों तक जीवन-मौत से जूझते हुए अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया।

कानूनी कार्रवाई और परिवार की स्थिति

चालक पर केस दर्ज, परिवार के छिन गई रोजी-रोटी : हादसे के बाद यातायात थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त बस को घटना के दिन ही जब्त कर लिया था। अब इस मामले में मृतक की पत्नी के लिखित बयान के आधार पर फरार बस चालक के खिलाफ संबंधित थाने में नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक उमेश राम अपने घर के इकलौते कमाऊ सदस्य थे और उन्हीं की कमाई से पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। उनके इस असामयिक निधन से गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उमेश राम की मौत कब हुई?
उमेश राम की मौत इलाज के दौरान दो दिन बाद हुई।
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