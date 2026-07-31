Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Biharsharif News: नुक्कड़ नाटक कर बताया साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

Biharsharif News: कतरीसराय बाजार में साइबर सुरक्षित बिहार अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका बताया गया। नाटक में डिजिटल धोखाधड़ी, ओटीपी, यूपीआई ठगी, और अन्य साइबर अपराध से बचने के उपाय साझा किए गए। नागरिकों को साइबर अपराध से बचाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए।

Biharsharif News: नुक्कड़ नाटक कर बताया साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका

Biharsharif News: नुक्कड़ नाटक कर बताया साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका कतरीसराय बाजार में चला साइबर सुरक्षित बिहार अभियान फोटो : कतरीसराय नाटक-कतरीसराय बाजार में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते कलाकार। कतरीसराय, निज संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: नुक्कड़ नाटक कर बताया साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका

साइबर सुरक्षित अभियान

साइबर सुरक्षित अभियान के तहत स्थानीय बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका बताया गया। बिहार पुलिस की साइबर क्राइम एंड सिक्यूरिटी यूनिट, स्थानीय थाना, एसबीआई के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी एवं यूपीआई धोखाधड़ी, क्यूआर कोड स्कैम, फर्जी लोन ऐप, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग ठगी तथा निवेश के नाम पर होने वाली साइबर ठगी को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अंजान लिंक पर क्लिक करने या ऑनलाइन लेन-देन करने से पहले रुककर सोचने व उसका सत्यापन करने की सलाह दी। नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के कई और उपायों की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। विशेषज्ञों ने लोगों को मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) अपनाने, किसी के साथ ओटीपी या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक और अनजान कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी। (कतरीसराय से जगत नारायण सिंह)

ये भी पढ़ें:Gaya News: साइबर जागरूकता: एक क्लिक की गलती पड़ सकती है भारी
ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है

सामान्य प्रश्न

साइबर सुरक्षित बिहार अभियान का आयोजन कब हुआ?
साइबर सुरक्षित बिहार अभियान का आयोजन कतरीसराय बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Police Biharsharif News Biharsharif Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।