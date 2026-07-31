Biharsharif News: नुक्कड़ नाटक कर बताया साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका

साइबर सुरक्षित अभियान

साइबर सुरक्षित अभियान के तहत स्थानीय बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने का तरीका बताया गया। बिहार पुलिस की साइबर क्राइम एंड सिक्यूरिटी यूनिट, स्थानीय थाना, एसबीआई के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी एवं यूपीआई धोखाधड़ी, क्यूआर कोड स्कैम, फर्जी लोन ऐप, सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग ठगी तथा निवेश के नाम पर होने वाली साइबर ठगी को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अंजान लिंक पर क्लिक करने या ऑनलाइन लेन-देन करने से पहले रुककर सोचने व उसका सत्यापन करने की सलाह दी। नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के कई और उपायों की जानकारी दी गई तथा बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। विशेषज्ञों ने लोगों को मजबूत पासवर्ड का उपयोग करने, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2एफए) अपनाने, किसी के साथ ओटीपी या बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक और अनजान कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी। (कतरीसराय से जगत नारायण सिंह)