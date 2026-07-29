Biharsharif News: 399 सीमकार्ड व 6 मोबाइल के साथ धराया साइबर ठग
Biharsharif News: कतरीसराय थाना की पुलिस को मिली छापेमारी में सफलता 399 सीमकार्ड व 6 मोबाइल के साथ धराया साइबर ठग 399 सीमकार्ड व 6 मोबाइल के साथ धराया साइबर ठग
Biharsharif News: कतरीसराय थाना की पुलिस को मिली छापेमारी में सफलता कतरीसराय, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के अहियाचक से लाल बिगहा जाने वाले रोड में बने तीनमंजिला मकान से एक साइबर ठग को 399 सीमकार्ड व छह मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। राजगीर डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि साइबर ठगों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर मकान से लोहराजपुर गांव निवासी सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। वह पहले से ही कतरीसराय थाना का वांछित अभियुक्त है। उसके पास से विभिन्न कंपनियों के सीम कार्ड और मोबाइल के अलावा चार पेन ड्राइव, एक एटीएम कार्ड व कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं।
छापेमारी में थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार कुशवाहा, मुकुंद भारती, धर्मेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार आदि शामिल थे।
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