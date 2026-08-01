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Biharsharif News: स्थापना दिवस पर सजी संगीत की महफिल, देशभक्ति गीतों पर देर रात तक झूमे दर्शक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: स्थापना दिवस पर शेखपुरा के परेड मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायिका शिखा राजपूत और राकेश राज सानू ने अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। बच्चों ने भी नृत्य और गायन के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके लिए सभी को सम्मानित किया गया।

Biharsharif News: स्थापना दिवस पर सजी संगीत की महफिल, देशभक्ति गीतों पर देर रात तक झूमे दर्शक

Biharsharif News: स्थापना दिवस पर सजी संगीत की महफिल, देशभक्ति गीतों पर देर रात तक झूमे दर्शक गायिका शिखा राजपूत और राकेश राज सानू के गीतों ने बांधा समां, बच्चों ने बिखेरी प्रतिभा शानदार प्रस्तुति देने वाले कलाकारों व स्कूली बच्चों को किया गया सम्मानित फोटो 01 शेखपुरा 03 - शहर के परेड मैदान में शुक्रवार की रात 33वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक मंच पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करते स्कूली बच्चे। 01मनोज01 - शहर के परेड मैदान में स्थापना दिवस के मौके पर संगीत प्रस्तुत करतीं शिखा सिंह राजपूत। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के परेड ग्राउंड में भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ

उद्घाटन डीएम शेखर आनंद ने किया। स्थापना दिवस समारोह की संगीतमयी शाम में स्कूली बच्चों से लेकर प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में जिलेवासियों की भारी भीड़ उमड़ी।

बच्चों की प्रतिभा

सांस्कृतिक संध्या का शानदार आगाज स्कूली छात्र-छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों से हुआ। बच्चों ने समूह गायन, समूह नृत्य और एक ज्ञानवर्धक लघु नाटिका के माध्यम से अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन मंच उद्घोषक मुस्कान झा ने शेरो-शायरी और अपने खास मनोरंजक अंदाज में किया, जिसने दर्शकों को पूरे समय बांधे रखा।

शिखा और राकेश के गीतों का जादू

मंच पर पटना की चर्चित गायिका शिखा सिंह राजपूत ने अपनी मधुर आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने ‘शाम है धुआं-धुआं, ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम और ‘चलते-चलते मेरे ये गीत याद रखना... जैसे सदाबहार और लोकप्रिय गीत गाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं, प्रसिद्ध गायक राकेश राज सानू ने ‘चांद से पर्दा कीजिए और ‘दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए...’ जैसे देशप्रेम व रोमांटिक गीतों की ऐसी शानदार प्रस्तुति दी कि उपस्थित दर्शक देर रात तक झूमने को मजबूर हो गए।

कलाकारों और बच्चों का सम्मान

कार्यक्रम के समापन अवसर पर डीएम ने गायिका शिखा सिंह राजपूत, गायक राकेश राज सानू और मंच संचालिका सहित अन्य सभी कलाकारों को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके अलावा, स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्र-छात्राओं को भी मंच पर पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)

पूछे जाने वाले प्रश्न

स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया?
स्थापना दिवस समारोह शहर के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया।
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