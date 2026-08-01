Biharsharif News: सरमेरा कब्रिस्तान का हाल बेहाल
Biharsharif News: सरमेरा के प्रखंड मुख्यालय स्थित कब्रिस्तान की स्थिति चिन्ताजनक है। वहां घेराबंदी ध्वस्त होने के कारण आवारा पशुओं का जमावड़ा है। गड्ढों में जलजमाव से दफनाने में परेशानी होती है। पूर्व प्रमुखों ने डीएम से मरम्मत और सफाई की मांग की है।
Biharsharif News: सरमेरा, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित कब्रिस्तान का हाल बेहाल है। घेराबंदी कई जगह ध्वस्त है। इस कारण वहां आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। वहां कचरा फेंका जा रहा है। गड्ढों को भरने के लिए वहां मनरेगा से कुछ साल पहले काम करवाया गया था। लेकिन, उसकी महज खानापूर्ति की गयी। इस कारण आज भी वहां कई गड्ढों में जलजमाव है। इससे जनाजा को दफनाने में परेशानी होती है। पूर्व प्रमुख कासिम मियां, मो. मिराज उद्दीन, मो. नसीम, मो. रियाज, मो. हासिम, मो. जमाल व अन्य ने डीएम उदिता सिंह से चहारदीवारी की मरम्मत व परिसर की सफाई करवाने की मांग की है।
(सरमेरा से श्यामदेव सिंह यादव)
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