Biharsharif News: हिलसा के पूना प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय सरपंच और प्राचार्य ने भी समस्या का जिक्र किया है।

Biharsharif News: पूना स्कूल : पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर स्कूल पहुंच रहे नौनिहाल स्कूल तक जाने को पक्की सड़क नहीं, कीचड़ भरे रास्ते से जाने को विवश ग्रामीणों ने दी चेतावनी-नहीं बनी सड़क तो करेंगे आंदोलन फोटो पूना स्कूल : हिलसा में शनिवार को कीचड़ रास्ते से होकर पूना स्कूल पढ़ाई करने जाते बच्चे। हिलसा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के पूना प्राथमिक विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। सड़क की बदहाली की वजह से नौनिहालों को पीठ पर बस्ता और हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। कीचड़ में पैर फिसलने और गिरने के खतरे के बीच विद्यालय जाने को विवश हैं। बरसात में स्थिति और भी भयावह हो गयी है।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीण संजीव कुमार, शंभु प्रसाद, अनिल प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद, संदीप राम, उपेंद्र कुमार, बबलू प्रसाद, रितेश कुमार और भूषण प्रसाद ने बताया कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। लेकिन, अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का रवैया सरपंच मनीष कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कई बार आग्रह किया गया। लेकिन, अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्राचार्य कुमारी अंजलि ने कहा कि विद्यालय तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात में शिक्षक और बच्चों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में 150 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। इनको पढ़ाने के लिए छह शिक्षक कार्यरत हैं। ग्रामीणों ने प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन से अविलंब सड़क निर्माण कराकर बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। (हिलसा से मनीष कुमार)