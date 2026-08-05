Biharsharif News: पत्थर खनन में नियमों की अनदेखी, महागठबंधन के नेता डीएम-एसपी से मिले
Biharsharif News: पत्थर खनन के दौरान नियमों की अनदेखी और हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। उन्होंने खनन क्षेत्रों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि आवश्यक सुधार नहीं हुए तो व्यापक जन-आंदोलन शुरू होगा।
Biharsharif News: पत्थर खनन में नियमों की अनदेखी, महागठबंधन के नेता डीएम-एसपी से मिले 200 से 250 फीट गहराई तक हो रहे खतरनाक खनन से बढ़ रहे हादसे चांदी, सिकंदरा, कुंडा, पचना, कारे समेत कई इलाकों में हो रहा खान नेताओं ने कहा, जल्द नहीं सुधरी व्यवस्था तो होगा व्यापक जन-आंदोलन
सुरक्षात्मक कदमों की आवश्यकता
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें