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Biharsharif News: पत्थर खनन में नियमों की अनदेखी, महागठबंधन के नेता डीएम-एसपी से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: पत्थर खनन के दौरान नियमों की अनदेखी और हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। उन्होंने खनन क्षेत्रों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि आवश्यक सुधार नहीं हुए तो व्यापक जन-आंदोलन शुरू होगा।

Biharsharif News: पत्थर खनन में नियमों की अनदेखी, महागठबंधन के नेता डीएम-एसपी से मिले

Biharsharif News: पत्थर खनन में नियमों की अनदेखी, महागठबंधन के नेता डीएम-एसपी से मिले 200 से 250 फीट गहराई तक हो रहे खतरनाक खनन से बढ़ रहे हादसे चांदी, सिकंदरा, कुंडा, पचना, कारे समेत कई इलाकों में हो रहा खान नेताओं ने कहा, जल्द नहीं सुधरी व्यवस्था तो होगा व्यापक जन-आंदोलन

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सुरक्षात्मक कदमों की आवश्यकता

सामान्य प्रश्न

पत्थर खनन में कौन सी क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी हो रही है?
पत्थर खनन में चांदी, सिकंदरा, कुंडा, पचना, कारे और बरई समेत कई पहाड़ी इलाकों में नियमों की अनदेखी हो रही है।
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