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Biharsharif News: विश्व बाघ दिवस : बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर हुआ समझौता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: विश्व बाघ दिवस के अवसर पर बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज और राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर समझौता हुआ। इसमें इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, और वन्यजीव संरक्षण के लिए सहयोग की नई दिशा निर्धारित की गई। कार्यक्रम में बच्चों के लिए चित्रकला और क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिससे बाघ संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता बढ़ सके।

Biharsharif News: विश्व बाघ दिवस : बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर हुआ समझौता

Biharsharif News: विश्व बाघ दिवस : बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर हुआ समझौता पशु चिकित्सा कॉलेज के छात्रों की इंटर्नशिप,​ जू सफारी के कर्मियों और कॉलेज छात्रों की होगी ट्रेनिंग क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने जू सफारी में स्थापित एटीएम का किया शुभारंभ कई स्कूलों के बच्चों के बीच करायी गयीं चित्रकला व क्विज प्रतियोगिताएं फोटो : राजगीर सफारी : राजगीर जू सफारी में विश्व बाघ दिवस के मौके पर बुधवार को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक डॉ. नेशामणि के. व अन्य। राजगीर, निज प्रतिनिधि। स्थानीय जू सफारी में बुधवार को बाघ दिवस के मौके पर वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित की गयी। इसमें बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व जू सफारी के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। बिहार वेटेरिनरी कॉलेज और राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर समझौता हुआ। राजगीर जू सफारी में एटीएम का उद्घाटन किया गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज और राजगीर जू सफारी के बीच किस मुद्दे पर समझौता हुआ?
बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज और राजगीर जू सफारी के बीच वन्यजीव चिकित्सा, वन्यजीव स्वास्थ्य, अनुसंधान, वेटेरिनरी छात्रों का प्रशिक्षण, इंटर्नशिप व क्षमता विकास के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता हुआ।
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