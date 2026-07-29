Biharsharif News: विश्व बाघ दिवस : बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर हुआ समझौता पशु चिकित्सा कॉलेज के छात्रों की इंटर्नशिप,​ जू सफारी के कर्मियों और कॉलेज छात्रों की होगी ट्रेनिंग क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने जू सफारी में स्थापित एटीएम का किया शुभारंभ कई स्कूलों के बच्चों के बीच करायी गयीं चित्रकला व क्विज प्रतियोगिताएं फोटो : राजगीर सफारी : राजगीर जू सफारी में विश्व बाघ दिवस के मौके पर बुधवार को मुख्य अतिथि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक डॉ. नेशामणि के. व अन्य। राजगीर, निज प्रतिनिधि। स्थानीय जू सफारी में बुधवार को बाघ दिवस के मौके पर वन्यजीव संरक्षण व पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित की गयी। इसमें बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज व जू सफारी के कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। बिहार वेटेरिनरी कॉलेज और राजगीर जू सफारी के बीच कई मुद्दों पर समझौता हुआ। राजगीर जू सफारी में एटीएम का उद्घाटन किया गया।