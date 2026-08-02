Biharsharif News: कूरियर ब्यॉय लूटकांड में 9 माह बाद एक गिरफ्तार
Biharsharif News: करायपरसुराय, निज संवाददाता। कूरियर ब्यॉय लूटकांड में 9 माह बाद एक गिरफ्तार कूरियर ब्यॉय लूटकांड में 9 माह बाद एक गिरफ्तार
Biharsharif News: करायपरसुराय, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के बलौंदापर गांव के पास 9 महीना पहले कूरियर ब्यॉय के साथ लूटकांड की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। एक टेम्पो भी बरामद किया गया है। पटना जिला के नेटार गांव का संजय कुमार नगरनौसा बाजार में कूरियर डिलीवरी का काम करता है। वह अमात गांव से पार्सल देकर लौट रहा था। उसी दौरान बलौंदापर गांव के पास चार बदमाशों ने हथियार दिखकर 17 हजार रुपये नकद, मोबाल व कई पार्सल लूट लिये थे। विरोध करने पर पीटकर जख्मी कर दिया था। थानाध्यक्ष सुशील कुमार पासवान ने बताया कि शनिवार की रात चिकसौरा पुलिस के सहयोग से पचासा गांव में छापेमारी कर प्रमोद कुमार उर्फ साधु को गिरफ्तार किया गया।
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