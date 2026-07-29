Biharsharif News: पेज तीन लीड, ट्रेन की खबर में जोड़ :
Biharsharif News: कछुए की गति से चल रहा निर्माण कार्य : पेज तीन लीड, ट्रेन की खबर में जोड़ : पेज तीन लीड, ट्रेन की खबर में जोड़ :
Biharsharif News: कछुए की गति से चल रहा निर्माण कार्य : अमृत भारत स्टेशन योजना से निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माण कार्य कछुए की गति से हो रहा है। पिछले तीन सालों में सिर्फ एक फुटओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है। वह भी टिकट घर से करीब 100 मीटर दूर है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है।
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