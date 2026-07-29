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Biharsharif News: गली में कर दिया गड्ढा पर नहीं हुआ नाला का निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: बहुआरा गांव में नाला निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे की वजह से लोग परेशान हैं। एक माह बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खतरा हो रहा है। स्थानीय निवासी गड्ढे के कारण हुई घटनाओं की चिंता जता रहे हैं, जिसमें पशुओं की मौत भी शामिल है।

Biharsharif News: गली में कर दिया गड्ढा पर नहीं हुआ नाला का निर्माण

Biharsharif News: गली में कर दिया गड्ढा पर नहीं हुआ नाला का निर्माण फोटो चेवाड़ा गड्ढा : बहुआरा में नाला निर्माण के लिए गली में किया गया गड्ढा। चेवाड़ा, निज संवाददाता। नगर पंचायत के बहुआरा गांव में नाला निर्माण के लिये खोदे गये गड्ढे के कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव के रवीन्द्र राय, सीता राम, मुन्ना राम, दीपक राय, आशीष राय व अन्य ने बताया कि नाला निर्माण बनाने के लिए गड्ढे तो कर दिये गये हैं। लेकिन, एक माह बीत जाने के बाद भी निर्माण अधूरा है। बीच रास्ते पर गड्ढे के कारथण हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

सबसे अधिक परेशानी आंगनबाड़ी केंद्र में जाने वाले नौनिहालों को हो रही है। सेविका कंचन वर्मा ने बताया कि गड्ढे के कारण बच्चों के साथ अनहोनी की आशंका बनी रहती है। पशुपालक रामदेव राय का पुत्र शिवपुजन ने बताया कि गड्ढे में गिरने के कारण दुधारू पशु की मौत हो गई है। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)

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