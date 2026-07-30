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Biharsharif News: इस्लामपुर में कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: इस्लामपुर, निज संवाददाता। इस्लामपुर में कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च इस्लामपुर में कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

Biharsharif News: इस्लामपुर में कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च

Biharsharif News: इस्लामपुर, निज संवाददाता। छह सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध मार्च निकाला। मार्च के बाद केवी चौक के पास नुक्कड़ सभा की। कार्यकर्ताओं ने केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में झंडा व तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सुरेन्द्र सिंह, शब्बीर, देवेन्द्र प्रसाद राय, शहनवाज, विकास कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, वशी अहमद आदि शामिल थे। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)

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