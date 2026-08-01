Biharsharif News: पटना-रांची मार्ग पर मोगलकुआं पुल के बीच धंसी सड़क धंसी

स्थानीय स्थिति

पटना-रांची मुख्य मार्ग पर मोगलकुआं पुल के बीच सड़क धंस जाने से राहगीरों और वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है। सड़क का एक हिस्सा कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अब तक इसकी स्थायी मरम्मत नहीं कराई गई है। जबकि, इस सड़क से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मरम्मत के नाम पर संबंधित विभाग सिर्फ गिट्टी भरकर छोड़ देता है। इससे शहरवासियों में काफी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत बाद संबंधित विभाग समस्या का स्थायी समाधान करने के बजाय केवल गड्ढे में गिट्टी भरकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। कुछ दिनों तक सड़क समतल दिखती है, लेकिन वाहनों की आवाजाही के साथ गिट्टी हट जाती है और सड़क फिर पहले जैसी खतरनाक हो जाती जाती है। हजारों छोटे-बड़े वाहन, यात्री बसें, मालवाहक ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। सड़क धंसने के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। विशेषकर रात के समय और बारिश के दौरान यह जगह काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि क्षतिग्रस्त हिस्सा स्पष्ट दिखाई नहीं देता।