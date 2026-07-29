Biharsharif News: अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
Biharsharif News: शेखपुरा में प्रधान लिपिक राजीव रंजन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। उन पर सरकारी नियमों के उल्लंघन और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। दुर्गा रजक ने आरोप लगाया है कि लिपिक ने बेनामी नामों से जमीन खरीदी है। लिपिक ने सभी आरोपों को खारिज किया है।
Biharsharif News: अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरकारी नियमानुसार एक ही कार्यालय में तीन साल से अधिक नहीं रहना है। परंतु, सदर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक राजीव रंजन सिंह पिछले चार साल से इसी कार्यालय में कार्यरत हैं। लिपिक पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए डीएम से लेकर आर्थिक अपराध इकाई को सतबिगही के दुर्गा रजक द्वारा आवेदन दिया गया है। दुर्गा रजक ने आरोपों में लिपिक पर बेनामी नामों से तथा परिवार के सदस्यों के नाम पर कई जगहों पर जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया गया हैं।
वहीं, लिपिक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कई कर्मी 06 साल से एक ही जगह पर कार्यरत है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)
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