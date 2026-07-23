Biharsharif News: आवास योजना का लाभ दिलाने में राशि मांगने पर जिला प्रशासन से करें शिकायत
Biharsharif News: आवास योजना का लाभ दिलाने में राशि मांगने पर जिला प्रशासन से करें शिकायत आवास योजना का लाभ दिलाने में राशि मांगने पर जिला प्रशासन से करें शिकायत आवास योजना का लाभ दिलाने में राशि मांगने पर जिला प्रशासन...
Biharsharif News: आवास योजना का लाभ दिलाने में राशि मांगने पर जिला प्रशासन से करें शिकायत बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला प्रशासन ने पीएम आवास योजना के लाभूकों के लिए सूचना जारी किया है। पीएम आवास योजना में किसी के द्वारा राशि मांगे जाने पर जिला प्रशासन से शिकायत करने की अपील किया। पहली किस्त की राशि मिलने पर आवास का निर्माण कार्य लिंटल स्तर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। लिंटल स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण व सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण में निर्माण कार्य संतोषजनक पाए जाने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में द्वितीय किस्त की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
सभी लाभार्थी समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करें।
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