Biharsharif News: बेन में समाजसेवियों ने चार कन्याओं का कराया दहेजमुक्त विवाह
Biharsharif News: बेन प्रखंड मुख्यालय के पास समाजसेवियों के सहयोग से चार कन्याओं का दहेजमुक्त विवाह कराया गया। सौरव कुमार ने बताया कि पूरी रीति-रिवाज के साथ शादियाँ संपन्न हुईं। इस तरह के आयोजन अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने में मदद करते हैं और समाज के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर युवक-युवतियों का विवाह करना सराहनीय है।
Biharsharif News: बेन में समाजसेवियों ने चार कन्याओं का कराया दहेजमुक्त विवाह कन्या पक्ष का संपूर्ण खर्च उठाया समाजसेवियों ने फोटो : बेन विवाह : बेन प्रखंड मुख्यालय के पास बुधवार को सामूहिक कन्यादान में शामिल लोग। बेन, निज संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के पास बुधवार को समाजसेवियों के सहयोग से चार कन्याओं का दहेजमुक्त विवाह कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक सौरव कुमार ने बताया कि पूरी रीति-रिवाज के साथ शादी संम्पन करायी गयी। समधी मिलन के दौरान बैंड-बाजे के साथ शहनाई भी बजी। थरथरी प्रखंड प्रमुख चन्द्रभूषण सिंह उर्फ छोटे सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन शादी-विवाह में अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर व अनाथ युवक-युवतियों का विवाह समाज के सहयोग से सम्मानपूर्वक संपन्न कराया जाना सराहनीय सामाजिक पहल है। विक्रम सिंह, शैलेंद्र कुमार, पप्पू राम, सुधीर प्रसाद, शिबू, सत्येंद्र कुमार व लोगों ने नवविवाहितों को सुखद व मंगलमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। विवाह की सभी धार्मिक रस्में विधिवत संपन्न होने के बाद वर और वधू पक्षों के लोगों को सामूहिक भोज कराया गया। नवदंपतियों को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गयी।
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