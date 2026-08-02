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Biharsharif News: सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव से विवाद मुक्त बनेंगे गांव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों का न्यायालय के बाहर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव शुरू की गई है। पहले चरण में 5 गांवों को चुना गया है। ग्रामीण आपसी विवादों का निपटारा करेंगे। अगर एक साल तक कोई विवाद न्यायालय नहीं पहुंचा, तो गांव को सम्मानित किया जाएगा।

Biharsharif News: सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव से विवाद मुक्त बनेंगे गांव

Biharsharif News: सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव से विवाद मुक्त बनेंगे गांव अदालत के बाहर होगा मुकदमे का निपटारा प्रथम चरण में जिले के 5 गांवों का किया गया है चयन हर गांव से चुने गए 5-5 सामुदायिक मॉडरेटर, आपसी सुलह से सुलझाएंगे विवाद एक साल तक गांव का कोई भी विवाद कोर्ट नहीं पहुंचा, तो माननीय न्यायालय करेगा सम्मानित शेखपुरा, निज संवाददाता।

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न्यायालय के बाहर विवाद समाधान

जिले के ग्रामीण इलाकों में आपसी विवादों का शांतिपूर्ण और न्यायालय के बाहर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार(डीएलएसए) द्वारा एक शानदार पहल की गई है। जिले में सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव की शुरुआत की जा रही है। इस महत्वपूर्ण अभियान को लेकर शनिवार को डीएलएसए के सचिव सुशील प्रसाद की अध्यक्षता में मेडियेशन का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिवक्ताओं और चयनित सामुदायिक मॉडरेटरों की बैठक आयोजित की गई। सचिव ने बताया कि अभियान के प्रथम चरण में जिले के पांच गांवों कृपा बिगहा, अमानतपुर, सोहदी, विमान और मनदना को मॉडल के रूप में चयनित किया गया है।

सामुदायिक मॉडरेटर की भूमिका

प्रत्येक गांव से पांच-पांच लोगों का चयन कर उन्हें सामुदायिक मॉडरेटर बनाया गया है। इन सभी मॉडरेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने गांवों में उत्पन्न होने वाले आपसी विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर सकें और मुकदमेबाजी की नौबत आने से पहले ही मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर ही करा लें।

गांव का सम्मान

विवाद मुक्त रहने पर गांव को मिलेगा सम्मान सचिव ने बताया कि विशेष जागरूकता और समाधान अभियान पूरे एक वर्ष तक चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस एक वर्ष में चयनित गांव से कोई भी विवाद पुलिस या न्यायालय तक नहीं पहुंचता है, तो उस गांव को न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

सामाजिक समरसता का उद्देश्य

इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भाईचारा, सामाजिक समरसता और वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करना है। समय और धन दोनों की होगी बचत बैठक में उपस्थित विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष चंद्रमौली यादव ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह अभियान ग्रामीण समाज में संवाद और आपसी विश्वास को मजबूत करेगा। छोटे-छोटे विवादों का समाधान अब स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा।

उन्होंने डीएलएसए सचिव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस ड्राइव से न्यायालयों में लंबित मामलों का भारी बोझ कम होगा, साथ ही गरीब ग्रामीणों के कीमती समय और धन दोनों की बचत होगी। बैठक में अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह, चंद्रमौली यादव, बसंत पांडेय आदि मौजूद थे।

सबसे सामान्य पूछे जाने वाले सवाल

सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव का उद्देश्य क्या है?
सामुदायिक मेडियेशन ड्राइव का उद्देश्य गांवों में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
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