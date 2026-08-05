Biharsharif News: एकरामा पंचायत में लगा सहयोग शिविर, अधिकारियों ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं
Biharsharif News: एकरामा पंचायत में सहयोग शिविर आयोजित किया गया, जहां अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। शिविर में 26 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आय, आवासीय, जाति और जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन शामिल थे। बीडीओ ने समय पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
Biharsharif News: एकरामा पंचायत में लगा सहयोग शिविर, अधिकारियों ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं अंतिम पायदान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष पहल शिविर में प्रमाणपत्रों और नल-जल समस्या से जुड़े कुल 26 आवेदन हुए प्राप्त फोटो चेवाड़ा02- एकरामा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनते बीडीओ अमर कुमार व अन्य पदाधिकारी। चेवाड़ा, निज संवाददाता। राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को एकरामा पंचायत भवन में सहयोग शिविर लगाया गया। डीअीओ अमर कुमार की देखरेख में पंचायत के विभिन्न गांवों से आये लोगों की समस्याएं सुनी गयीं।
बीडीओ ने बताया कि शिविर के दौरान कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 06 आय, 06 आवासीय, 06 जाति और 07 जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन शामिल हैं। वहीं, वार्ड नंबर 03 से नल-जल योजना से संबंधित एक शिकायत भी मिली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों और शिकायतों का ससमय निष्पादन करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। इस मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय दास, पंचायती राज पदाधिकारी अशोक कुमार, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक राजीव कुमार सहित व अन्य मौजूद थे। (चेवाड़ा से संजीव कुमार)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें