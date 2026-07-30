Biharsharif News: सफाईकर्मी गए बेमियादी हड़ताल पर, तो सड़कों पर फैली गंदगी

Biharsharif News: सफाईकर्मी गए बेमियादी हड़ताल पर, तो सड़कों पर फैली गंदगी
Biharsharif News: सफाईकर्मियों ने पीएफ और मानदेय की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल शुरू की। बिहारशरीफ, गिरियक, हरनौत समेत अन्य नगर निकायों में सफाई कार्य ठप हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने समान काम समान वेतन और स्थायीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
Biharsharif News: सफाईकर्मी गए बेमियादी हड़ताल पर, तो सड़कों पर फैली गंदगी पीएफ और मानदेय को लेकर सफाईकर्मियों ने सफाई काम किया ठप समान काम समान वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर की नारेबाजी बिहारशरीफ, गिरियक, हरनौत समेत कई नगर निकायों में किया प्रदर्शन कहा-मांग पूरी होने तक होगा आंदोलन, मजदूरों का हो रहा शोषण फोटो : बिहार नगर : बिहारशरीफ नगर निगम गेट के पास गुरुवार को मांगों को लेकर प्रदर्शन करते सफाईकर्मी। गिरियक नगर : गिरियक नगर पंचायत कार्यालय के सामने काम बंद कर नारेबाजी करते सफाईकर्मी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम।
झाड़ू नहीं चला
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