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Biharsharif News: राजगीर, हरनौत समेत अन्य शहरों में दूसरे दिन भी नहीं हुई सफाई, रहे हड़ताल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: राजगीर, हरनौत और बिहारशरीफ समेत कई शहरों में सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी है। इस कारण सड़कों पर गंदगी बढ़ने लगी है। समान काम और वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। राज्य में सफाईकर्मियों की संख्या बढ़ रही है और अधिकारी सुधार की मांग कर रहे हैं।

Biharsharif News: राजगीर, हरनौत समेत अन्य शहरों में दूसरे दिन भी नहीं हुई सफाई, रहे हड़ताल पर

Biharsharif News: राजगीर, हरनौत समेत अन्य शहरों में दूसरे दिन भी नहीं हुई सफाई, रहे हड़ताल पर सड़कों पर फैलने लगी गंदगी, लोग परेशान समान काम समान वेतन और स्थाई करने को लेकर नगर निकाय कार्यालयों के पास किया प्रदर्शन बिहार लोकल बॉडीज ईम्पलाईज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का मिला समर्थन फोटो : राजगीर प्रदर्शन : राजगीर नगर परिषद कार्यालय के पास प्रदर्शन करते सफाईकर्मी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम।

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आंदोलन जारी रहेगा

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सामान्य प्रश्न

सफाईकर्मियों की हड़ताल कब से जारी है?
सफाईकर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रही।
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