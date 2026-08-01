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Biharsharif News: सफाईकर्मी तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर, शहरों में फैलने लगी गंदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: सफाई कर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर हैं, जिससे हरनौत और अन्य शहरों में गंदगी फैलने लगी है। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन जारी है। सरकार और नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। सफाई व्यवस्था में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

Biharsharif News: सफाईकर्मी तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर, शहरों में फैलने लगी गंदगी

Biharsharif News: सफाईकर्मी तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर, शहरों में फैलने लगी गंदगी हरनौत समेत अन्य नगर निकाय कार्यालयों में किया प्रदर्शन समान काम समान वेतन को लेकर कर रहे बेमियादी हड़ताल फोटो : हरनौत धरना : हरनौत नगर पंचायत कार्यालय के पास शनिवार को मांगों को लेकर प्रदर्शन करते सफाईकर्मी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। जिले के सभी 15 नगर निकायों में सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। इससे हरनौत, गिरियक, हिलसा समेत अन्य शहरों में गंदगी फैलने लगी है।

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प्रदर्शन

शनिवार को तीसरे दिन भी सफाईकर्मियों ने हरनौत समेत अन्य नगर निकाय कार्यालयों में प्रदर्शन किया। लोगों ने समान काम समान वेतन की मांग की। हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी है। गंदगी और दुर्गंध के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। हरनौत में सफाईकर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय के समक्ष धरना देते हुए अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में जुलूस निकालकर सरकार और नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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मांगें

लक्ष्मी कुमारी, अशोक कुमार व अन्य कर्मियों का कहना है कि वर्षों से कठिन परिस्थितियों में काम करने के बावजूद उन्हें कई बुनियादी सुविधाएं अब तक नहीं मिली हैं। बिहारीशरीफ के विक्की कुमार, पिंटु व अन्य सफाईकर्मियों ने कहा भविष्य निधि (पीएफ) की राशि नियमित रूप से बैंक खाते में जमा कराना, समान काम के लिए समान वेतन लागू करना, सेवा सुरक्षा की गारंटी, नियमित रूप से सुरक्षा उपकरण एवं आवश्यक कार्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान चाहिए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरनौत नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सौरव सुमन ने बताया कि सफाई कर्मियों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी मांगों पर बातचीत जारी है और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

सफाई कर्मियों की हड़ताल कब से चल रही है?
सफाई कर्मियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है।
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