Biharsharif News: इस्लामपुर में चौकीदार पुत्र पर जानलेवा हमला
Biharsharif News: इस्लामपुर। थाना के चौकीदार श्यामदेव प्रसाद के पुत्र अवनीश कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। चौकीदार ने पुरानी रंजिश में हमला करने का...
Biharsharif News: इस्लामपुर। थाना के चौकीदार श्यामदेव प्रसाद के पुत्र अवनीश कुमार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। चौकीदार ने पुरानी रंजिश में हमला करने का आरोप लगाया है।
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