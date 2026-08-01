Biharsharif News: छबिलापुर स्कूल में छात्रों की हुई साप्ताहिक जांच परीक्षा
Biharsharif News: छबिलापुर हाईस्कूल में शनिवार को नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों की साप्ताहिक जांच परीक्षा आयोजित की गई। नौवीं कक्षा के 69 और दसवीं कक्षा के 55 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्र सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया था।
Biharsharif News: छबिलापुर स्कूल में छात्रों की हुई साप्ताहिक जांच परीक्षा फोटो : छबिलापुर स्कूल : बिहारशरीफ प्रखंड के छबिलापुर हाईस्कूल में शनिवार को साप्ताहिक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्थानीय छबिलापुर हाईस्कूल में नौवीं व दसवीं के छात्र-छात्राओं की साप्ताहिक जांच परीक्षा ली गयी। नौवीं के 69 तो दसवीं कक्षा के 55 विद्यार्थी शामिल हुए। हिन्दी विषय के शिक्षक अजय कुमार ने बताया कि हफ्तेभर में पढ़ाई कराए गए सिलेबस के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार कर छात्रों की परीक्षा ली जाती है। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)
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