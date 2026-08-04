Biharsharif News: चेहल्लुम के अवसर पर नालंदा जिले में लोगों ने कर्बला के शहीदों की शहादत को याद किया। इमाम हाफिज मोहम्मद अमन जहानाबादी ने शांति, इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच, इंसाफ और कुर्बानी की सीख समाज के लिए प्रासंगिक है। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रही और पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई।

Biharsharif News: चेहल्लुम : लोगों कर्बला के शहीदों की शहादत को किया याद, पढ़ा फातिया इमाम ने कहा कर्बला का संदेश इंसानियत, अमन और अच्छे किरदार का प्रतीक चेहल्लुम पर अफवाहों से बचने और भाईचारा मजबूत करने की अपील सच, इंसाफ और कुर्बानी की सीख आज भी समाज के लिए प्रासंगिक बिहारशरीफ/चंडी, निज संवाददाता।

चेहल्लुम का संदेश चेहल्लुम (अरबईन) के अवसर पर नालंदा जिले में अमन, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। जिलाभर में लोगों ने कर्बला के शहीदों की शहादत को यादि किया। उनके लिए फातिया पढ़ा। चंडी प्रखंड के भगवानपुर मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद अमन जहानाबादी ने कहा कि कर्बला का संदेश इंसानियत, अमन और अच्छे किरदार का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और भाईचारा मजबूत करने की अपील की। कहा कि सच, इंसाफ और कुर्बानी की सीख आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है।

कर्बला का महत्व उन्होंने कहा कि कर्बला का इतिहास केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि सत्य, इंसाफ, सब्र और कुर्बानी का ऐसा संदेश है, जो हर दौर में समाज को सही राह दिखाता है। हजरत इमाम हुसैन (रजि.) ने सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने परिवार और साथियों के साथ सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के समय में समाज को कर्बला के संदेश की सबसे अधिक जरूरत है। नफरत की जगह प्रेम, झूठ की जगह सत्य और टकराव की जगह भाईचारे को अपनाकर ही मजबूत समाज का निर्माण किया जा सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था भारत की विविधता और गंगा-जमुनी तहजीब को बनाए रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। किसी भी धार्मिक अवसर पर ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो। इंसान की पहचान उसके अच्छे चरित्र, ईमानदारी, धैर्य और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता से होती है। यही कर्बला का वास्तविक संदेश है। चेहल्लुम को लेकर जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रही। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध सूचना की तत्काल प्रशासन को जानकारी देने की अपील की है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी आपसी सहयोग से पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का आह्वान किया। (चंडी से सरफराज हुसैन)