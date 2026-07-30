Biharsharif News: नगर परिषद की बैठक में हाथापाई व हंगामा
Biharsharif News: इस्लामपुर नगर परिषद में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक नगर परिषद की बैठक में हाथापाई व हंगामा नगर परिषद की बैठक में हाथापाई व हंगामा
Biharsharif News: इस्लामपुर नगर परिषद में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक अपनी मर्जी से योजनाओं का उल्लेख करने का लगाया आरोप कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा-शांति से हुई बैठक इस्लामपुर, निज संवाददाता। स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में गुरुवार को बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में योजनाओं के चयन को लेकर वार्ड पार्षद आपस में भिड़ गये। जमकर हंगामा हुआ। हाथापाई की भी सूचना है। वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी पर अपनी मर्जी से योजनाओं का उल्लेख करने व चयन करने का आरोप लगा रहे थे। हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि, कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से हुई।
पार्षदों के बीच हाथापाई
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