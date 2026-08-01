Biharsharif News: राहत : चंडी के नये ग्रिड से चंडी पावर सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति बहाल

Biharsharif News: चंडी में तीन दिन पहले चार्ज किए गए नए ग्रिड से चंडी पावर सब-स्टेशन को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। इससे न केवल इलाके की बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है, बल्कि हरनौत ग्रिड का लोड भी कम हो गया है। जल्द ही अन्य पीएसएस भी नए ग्रिड से जुड़ेंगे।

Biharsharif News: हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव : राहत : चंडी के नये ग्रिड से चंडी पावर सब स्टेशन को बिजली आपूर्ति बहाल जल्द ही नगरनौसा, नूरसराय, इंदौत, भोभी समेत अन्य पीएसएस भी नए ग्रिड से जुड़ेंगे हरनौत ग्रिड से लोड हुआ कम, निर्बाध बिजली बहाल रखने में काफी सहूलियत फोटो बिजली चंडी: चंडी का नया ग्रिड। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। चंडी में तीन दिन पहले चार्ज किए गए 132/33 केवी के नए ग्रिड से शुक्रवार को चंडी पावर सब-स्टेशन (पीएसएस) को बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई। इसके चालू होने से न सिर्फ इलाके की आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हुई है, बल्कि हरनौत ग्रिड पर पड़ने वाला ओवरलोड भी कम हो गया है। जल्द ही इस नए ग्रिड से नगरनौसा, नूरसराय, इंदौत, भोभी समेत आसपास के अन्य पीएसएस को भी बिजली मिलने लगेगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूपक कुमार ने बताया कि फिलहाल नए ग्रिड से चंडी टू फीडर को जोड़ा गया है। 20 एमवीए बिजली ली जा रही है। पहले चंडी-वन और चंडी-टू दोनों फीडरों को हरनौत ग्रिड से बिजली दी जाती थी। अब चंडी ग्रिड से आपूर्ति शुरू होने से हरनौत ग्रिड का लोड घट गया है। इससे इलाके में बिना ट्रिपिंग के निर्बाध बिजली बहाल रखने में काफी सहूलियत हो रही है।

केबल मिलते ही जुड़ेंगे अन्य पीएसएस: चंडी-टू, नूरसराय और नगरनौसा पीएसएस को नए ग्रिड से जोड़ने के लिए 1500 मीटर अंडरग्राउंड (यूजी) केबल बिछाने की जरूरत है। इसके लिए वरीय अधिकारियों को मांग पत्र भेज दिया गया है। केबल मिलते ही इन पीएसएस को चंडी ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के पूरी तरह बहाल होने से चंडी, नगरनौसा, थरथरी, हिलसा, करायपरसुराय, हरनौत और नूरसराय प्रखंडों के नौ पीएसएस से जुड़े लाखों उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली कटने की समस्या से निजात मिल जाएगी।

बेलछी को अब हरनौत से मिलेगी बिजली हरनौत ग्रिड पर ओवरलोड होने के कारण पटना जिले के बेलछी पीएसएस को फिलहाल नालंदा के अस्थावां ग्रिड से बिजली दी जा रही थी। अब चंडी-टू फीडर के चंडी ग्रिड से जुड़ते ही हरनौत ग्रिड का लोड कम हो गया है। इसलिए बेलछी पीएसएस को जल्द ही वापस हरनौत ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। इससे अस्थावां ग्रिड का लोड भी काफी हद तक कम हो जाएगा।

खेती और सिंचाई में मिलेगी रफ्तार चंडी ग्रिड के पूरी तरह काम करने से गर्मी और धान की रोपनी के सीजन में बिजली की बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। ग्रिड का लोड बंटने से पुरानी लाइनों पर ओवरलोडिंग खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को अपने खेतों में मोटर चलाने के लिए भरपूर और अच्छी वोल्टेज वाली बिजली मिलेगी, जिससे सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। चंडी ग्रिड से जुड़ेंगे ये पीएसएस : 1. चंडी 2. नगरनौसा 3.नूरसराय 4. थरथरी 5. चैनपुर 6. बिरनावां 7. भोभी 8. इंदौत 9 डियावां