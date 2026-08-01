Biharsharif News: केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ, निमी में लीज पर ली गयी जमीन एडीएम की मौजूदगी में हुई रजिस्ट्री, शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया ऐतिहासिक कदम जल्द शुरू होगा अत्याधुनिक भवन का निर्माण, बच्चों को मिलेगी विश्वस्तरीय शिक्षा फोटो 01मनोज04 - शेखोपुरसराय मेंcentral विद्यालय भवन के लिए लीज पर ली गयी जमीन का काग़ज़ दिखाते एडीएम लखींदर दर पासवान व अन्य। शेखपुरा, निज संवाददाता। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में शनिवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया

स्थायी भवन का निर्माण

शेखोपुरसराय में बहुप्रतीक्षित केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण और पठन-पाठन कार्य के लिए भूमि लीज (हस्तांतरण) की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी। अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान की उपस्थिति में इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इसी के साथ विद्यालय भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मॉडल स्कूल के पास मिली 5 एकड़ से अधिक भूमि: केंद्रीय विद्यालय के भव्य निर्माण के लिए निमी स्थित खाता संख्या 527 और खसरा संख्या 4506 के अंतर्गत कुल 05 एकड़ 4.547 डिसमिल भूमि चिह्नित कर शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। यह भूमि मॉडल स्कूल के ठीक समीप स्थित है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से भविष्य में यह पूरा इलाका जिले के एक प्रमुख शैक्षिक हब के रूप में विकसित होगा।भूमि रजिस्ट्री और लीज हस्तांतरण के अवसर पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, एडीएम (जांच) संजय कुमार, व कर्मचारी मौजूद थे। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का आगाज: भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, अब बहुत जल्द केंद्रीय विद्यालय के अत्याधुनिक स्थायी भवन का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। अपर समाहर्ता ने बताया कि स्थायी भवन बन जाने से न केवल शेखोपुरसराय, बल्कि आसपास के कई गांवों एवं पड़ोसी जिलों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय शिक्षा का लाभ उनके अपने ही क्षेत्र में आसानी से मिल सकेगा। यह क्षेत्र के शैक्षणिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। (शेखपुरा से मनोज कुमार मन्नू)