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Biharsharif News: प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: थरथरी में प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर खुशी का इजहार किया। शंकर शरण उर्फ मुनटून सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने इसे जन सुराज और जनता के विश्वास की जीत बताया। आशुतोष पांडेय, अरुण सिंह, विनोद सिंह जैसे कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की।

Biharsharif News: प्रशांत किशोर की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

Biharsharif News: थरथरी, निज संवाददाता। प्रशांत किशोर की जीत पर गुलाल उड़ाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। अमेरा निवासी शंकर शरण उर्फ मुनटून सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं ने इसे जन सुराज की विचारधारा और जनता के विश्वास की जीत बताते हुए खुशी व्यक्त की। आशुतोष पांडेय, अरुण सिंह, विनोद सिंह, अभय सिंह, चंद्रभूषण पासवान, दयानंद सिंह, वीरा पासवान, राकेश सिंह, छोटे सिंह, सनथ सिंह, अखिलेश यादव, सन्नी कुमार ने भी खिशी जाहिर की है। (थरथरी से रौशन कुमार)

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