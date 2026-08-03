Biharsharif News: सरमेरा में हर्षोल्लास से मनी नागपंचमी
Biharsharif News: सरमेरा में सोमवार को नागपंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। लोग बाजार और गांवों में एकत्रित होकर देवी-देवताओं को दूध और लावा का भोग अर्पित करते रहे। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद ने शिवालयों में पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
Biharsharif News: सरमेरा में हर्षोल्लास से मनी नागपंचमी सरमेरा, निज संवाददाता। बाजार व गांवों में सोमवार को लोगों ने धूमधाम से नागपंचमी मनायी। लोगों ने दूधा और लावा से देवी-देवताओं का भोग लगाया। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि शिवालयों में जाकर पूजा अर्चना कर परिवार व समाज के लिए सुख शांति व समृद्धि की मंगल कामना की।
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