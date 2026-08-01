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Biharsharif News: खिरौना स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा हर गतिविधि पर रख रहा नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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Biharsharif News: खिरौना मध्य विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। प्राचार्य अखिलेश कुमार ने बताया कि छात्रों को समाचार वाचन के माध्यम से देश-दुनिया की खबरें साझा की जाती हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

Biharsharif News: खिरौना स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा हर गतिविधि पर रख रहा नजर

Biharsharif News: खिरौना स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा हर गतिविधि पर रख रहा नजर फोटो : खिरौना स्कूल : रहुई प्रखंड के खिरौना मध्य विद्यालय में शनिवार को चेतना सत्र में शामिल विद्यार्थी। रहुई, निज संवाददाता। प्रखंड के खिरौना मध्य विद्यालय की शैक्षणिक व प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्राचार्य अखिलेश कुमार ने बताया कि चेतना सत्र ईश्वर वंदना के साथ शुरू किया जाता है। छात्रों को समाचार वाचन के माध्यम से देश-दुनिया की खबरें साझा की जाती हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। (रहुई से रंजीत कुमार)

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